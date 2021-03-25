В США число заразившихся коронавирусом превысило 30 млн

Число заразившихся новым коронавирусом в США превысило 30 млн.

Соответствующие данные приводятся в среду на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, согласно его информации, к вечеру среду в Соединенных Штатах насчитывалось 30 001 245 заразившихся. Умерли за время пандемии в общей сложности 545 053 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.