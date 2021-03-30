Блинкен заявил, что интересы США и Китая по КНДР отчасти совпадают

США 30 марта 2021 01:18 (UTC+04:00)
Блинкен заявил, что интересы США и Китая по КНДР отчасти совпадают

Интересы США и Китая относительно КНДР частично совпадают, что подтвердилось на переговорах на высоком уровне в Анкоридже (штат Аляска). Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в видеоформате, организованном пресс-центром для иностранных журналистов в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам госсекретаря, тема КНДР была одной из основных во время его поездки в Японию и Южную Корею. "Мы также обсуждали это на встрече с нашими китайскими коллегами в Анкоридже несколько дней спустя. Это одна из тех сфер, в которых наши интересы совпадают с интересами Пекина", - констатировал Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что осуществленный в КНДР уже после китайско-американских переговоров запуск баллистических ракет "является провокацией". "Дестабилизирующие ситуацию ракетные запуски осудили и США, и наши партнеры и союзники, в том числе - в системе ООН, так как они нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают региональной и международной безопасности", - подчеркнул Блинкен.

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