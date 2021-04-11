Спецпосланник США по климату Керри может отправиться в Китай на следующей неделе
Экс-госсекретарь, спецпосланник президента США по климату Джон Керри, как ожидается, отправится на следующей неделе в Китай с целью обсудить проблему изменения климата. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Washington Post.
По их данным, Керри встретится в Шанхае с китайскими должностными лицами, среди которых будет его коллега, специальный представитель китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. Однако, как отмечает издание, существует вероятность того, что поездка будет отменена.
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