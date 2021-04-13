В результате стрельбы в штате Теннесси погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы, устроенной в понедельник на территории школы в городе Ноксвилл (штат Теннесси). Об этом говорится в заявлении местного полицейского управления, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным правоохранительных органов, речь идет о мужчине, который был обнаружен мертвым на месте происшествия. В связи с инцидентом задержан один человек. Полицейский, получивший ранение в результате стрельбы, находится в больнице. Его жизни, а также нескольким другим пострадавшим ничто не угрожает, указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в результате стрельбы на территории школы в Ноксвилле. Представитель департамента школ одноименного округа позднее отметил, что ситуация на территории учебного заведения находится под контролем. Данных о личности стрелка пока не поступало.

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Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестный устроил в понедельник на территории школы в американском городе Ноксвилл (штат Теннесси), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В тексте не приводится точное число пострадавших, но при этом указывается, что среди них есть один полицейский. "Расследование в настоящий момент находится в активной фазе", - отмечается в заявлении.

На месте происшествия работают многочисленные сотрудники сил правопорядка и экстренных служб.