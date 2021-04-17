SpaceX построит для NASA лунный посадочный модуль

США 17 апреля 2021 00:19 (UTC+04:00)
SpaceX построит для NASA лунный посадочный модуль

Американская компания SpaceX в пятницу получила контракт от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на сумму $2,9 млрд на разработку и создание лунного посадочного модуля для высадки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в рамках программы Artemis ("Артемида"). Об этом сообщила газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям ее источников, SpaceX удалось заполучить контракт, за который боролась другая американская компания Blue Origin Джеффа Безоса в партнерстве с корпорациями Lockheed Martin, Northrop Grumman, а также Dynetics.

Как отмечает издание, ожидалось, что NASA выберет из трех две компании. Так, управление в рамках других крупных проектов обычно выбирает несколько фирм для стимулирования конкуренции и обеспечения резерва на случай, если кто-то из них не справится с контрактом. Официально о решении будет объявлено позднее в пятницу.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй - на 2023 год.

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