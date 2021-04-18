США исключают уступки Ирану, пока не будут уверены в соблюдении Тегераном СВПД

Администрация президента США Джо Байдена не снимет санкции с Ирана, пока у нее не будет оснований считать, что Тегеран в полной мере вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США не будут снимать санкции, пока у нас не будет ясности и уверенности относительно того, что Иран в полной мере вернется к выполнению своих обязательств по условиям сделки <...>", - сказал он. Салливан подчеркнул, что речь идет, в частности, о прекращении Тегераном "работы над ядерной программой" и "снижении уровня и масштаба обогащения" урана. "Пока у нас не будет уверенности во всем этом, США не пойдут на какие-либо уступки", - добавил он.