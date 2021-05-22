Глава Apple дал показания по антимонопольному иску Epic Games

Генеральный директор компании Apple Тим Кук в пятницу дал показания в суде Окленда (штат Калифорния) по антимонопольному иску компании Epic Games к его корпорации. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представитель истца обвинил магазин App Store в том, что он не только забирает от 15 до 30% комиссии за покупки через свою платформу, но также блокирует любую возможность транзакций внутри приложений, которые минуют интерфейс магазина. Помимо этого он напомнил о договоренностях Apple с китайскими властями, которая может негативно влиять на уровень приватности пользователей. Кук аргументировал политику компании тем, что пользователи "покупая Iphone, приобретают полноценную экосистему".

В свою очередь судья Ивонн Гонсалес Роджерс высказала мнение, что разработчики игр получают непропорционально мало за размещение своих продуктов в App Store фактически субсидируя корпорацию. На это Кук возразил, что площадка его корпорации предоставляет доступ к очень широкой аудитории.

Как отмечает агентство, по итогам прошлого года App Store принес $57 млрд прибыли.

Следующее заседание суда по делу Apple и Epic Games запланировано на понедельник. Процесс принятия решения суда может продлиться до нескольких месяцев, при этом стороны впоследствии смогут его обжаловать. Данное дело может коренным образом трансформировать работу рынка мобильных приложений, изменив систему получения прибыли от установки сторонних приложений.

14 августа 2020 года стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как они удалили игру Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Apple и Google объяснили удаление видеоигры (является самым известным продуктом Epic Games) из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений. Осенью прошлого года суд в Окленде уже рассматривал вопрос о том, следует ли Apple восстановить доступ к Fortnite, однако тогда удаление игры было признано правомерным.