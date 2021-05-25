Байден обсудил с президентом Египта срочную доставку помощи в сектор Газа

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси обсудил срочную необходимость доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и важность восстановления анклава. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны рассмотрели срочную необходимость доставки гуманитарной помощи нуждающимся в секторе Газа и оказания поддержки усилиям по восстановлению [анклава], чтобы это принесло пользу населению, а не ХАМАС, - обратили внимание в пресс-службе. - Президент Байден отметил, что поручил госсекретарю США Энтони Блинкену направиться в регион в связи с данными неотложными потребностями". Глава Белого дома поблагодарил Египет "за его успешную дипломатию и координацию с США в деле прекращения боевых действий в Израиле и в секторе Газа и по предотвращению нового насилия".

Кроме того, поднималась тема возведения Эфиопией на Голубом Ниле ГЭС "Возрождение". "Джо Байден признал обеспокоенность Египта касательно доступа к водам Нила и подчеркнул заинтересованность США в достижении дипломатического решения, которое отвечало бы законным потребностям Египта, Судана и Эфиопии", - говорится в сообщении.