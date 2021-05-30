Представители обеих партий США требуют выяснить, как возник коронавирус

Инициатива о проведении Конгрессом США расследования обстоятельств распространения нового коронавируса пользуется поддержкой законодателей от обеих системообразующих американских партий. Уверенность в этом выразил в субботу в эфире телеканала Fox News член Палаты представителей Джош Готтхаймер (демократ от штата Нью-Джерси), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее на этой неделе более 200 конгрессменов-республиканцев потребовали от спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) провести в Конгрессе расследование обстоятельств распространения коронавируса. Как уточнил Готтхаймер, многие демократы также добиваются этого. "Я уже больше года работаю над этим. Эти усилия пользуются поддержкой обеих партий", - отметил Готтхаймер. Он добавил, что за проведение расследования выступает, в частности, группа американских конгрессменов, в которую входят почти 30 демократов и примерно столько же республиканцев. Одним из ее сопредседателей является Готтхаймер.

"Думаю, мы с коллегами придерживаемся единого мнения относительно того, что в этом вопросе нужно докопаться до сути и выяснить, как появился вирус. Это означает проведение расследования", - сказал Готтхаймер.

В эфире Fox News выступил также Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания), второй сопредседатель указанной группы законодателей. Как полагает конгрессмен, "на Китай следует возложить обязательства" привести доказательства того, что новый коронавирус возник без вмешательства человека. Говоря о возможных мерах в отношении Пекина со стороны Вашингтона, Фицпатрик допустил, что Соединенные Штаты могли бы добиваться исключения Китая из Всемирной торговой организации (ВТО).

Президент США Джо Байден ранее на этой неделе заявил, что разведывательное сообщество страны не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или возможного инцидента в китайской лаборатории. Американский лидер в связи с этим поручил спецслужбам вновь удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовки для него через 90 дней нового отчета.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг заявил, что подобное поручение американского президента указывает на то, что США не заботятся о фактах и истине, не заинтересованы в проведении серьезного, основанного на научном подходе исследования источников происхождения коронавируса и используют эпидемию как инструмент для политических манипуляций и перекладывания вины.