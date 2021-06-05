ВВС США рассчитывают получить первые гиперзвуковые вооружения в 2022-2023 годах

Военно-воздушные силы (ВВС) США рассчитывают обзавестись первым гиперзвуковым вооружением в 2022-2023 годах. Об этом сообщил в пятницу на онлайн-встрече с журналистами глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о гиперзвуковых ракетах, которые должны быть произведены по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). "ARRW - программа, которую мы продолжаем, в которую мы продолжаем вкладывать средства. Мы все еще рассчитываем, что получим первые достигшие начальной оперативной боевой готовности [гиперзвуковые] средства в 2022 году или начале 2023 года", - заявил американский военачальник.

"В эту программу, - отметил он, - мы вкладываем дополнительные средства в плане закупок, а также в плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и испытаний". "Мы действительно прилагаем усилия к тому, чтобы получить эти первые достигшие начальной оперативной боевой готовности средства как можно скорее. И программа продолжает прогрессировать", - подчеркнул генерал.