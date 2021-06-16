Байден заявил, что хочет обсудить с Путиным сферы возможного сотрудничества и разногласия

Президент США Джо Байден в среду в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает обсудить сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы попытаемся определить, где у нас есть общие вопросы, по каким вопросам мы можем сотрудничать. Там, где у нас есть разногласия, нужно сделать все для рационального и предсказуемого обсуждения вопросов", - обратился глава Белого дома к Путину, начиная переговоры в Женеве.

"Две великие державы", - добавил глава Белого дома, говоря о России и США на церемонии открытия российско-американского саммита.

Кроме того, Байден заявил, что, по его мнению, всегда лучше встречаться лицом к лицу. "Как я уже говорил снаружи, всегда лучше встречаться лицом к лицу", - сказал он.

Байден также поблагодарил Путина в ответ на его слова о том, что переговоры, как он надеется, будут продуктивными.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.