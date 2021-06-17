Трамп заявил, что 26 июня проведет крупный митинг впервые после ухода с поста президента

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после своего ухода из Белого дома проведет крупный митинг своих сторонников 26 июня в штате Огайо.

Об этом говорится в распространенном заявлении экс-главы американской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"45-й президент США Дональд Трамп проведет крупный митинг в Веллингтоне, штат Огайо, в субботу, 26 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что митинг комитета политических действий Save America ("Спасти Америку") станет "первым из многих" в поддержку кандидатов от Республиканской партии и принципа "Make America Great Again". Целью предстоящего мероприятия станет поддержка республиканца Макса Миллера, который в следующем году планирует избираться от Огайо в Палату представителей Конгресса США.