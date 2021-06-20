Байден 28 июня примет в Белом доме президента Израиля

Американский президент Джо Байден проведет 28 июня встречу в Белом доме с израильским коллегой Реувеном Ривлином. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Джен Псаки.

"Визит президента Ривлина подчеркнет прочное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем, а также глубокие связи между нашими правительствами и нашими народами", - отметила Псаки.

По ее словам, два президента обсудят "многочисленные проблемы и возможности, с которыми сталкивается регион".