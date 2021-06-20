Президент США Джо Байден 25 июня встретится в Вашингтоне с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Афганистана Ашрафа Гани, главу Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу в Белом доме 25 июня 2021 года", - говорится в письменном заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Джен Псаки.

По ее мнению, предстоящий визит "подчеркнет прочное партнерство между США и Афганистаном на фоне продолжающегося сокращения [американского] военного присутствия" в Афганистане. "США привержены поддержке афганского народа путем предоставления дипломатической, экономической и гуманитарной помощи <...> США продолжат активно взаимодействовать с правительством Афганистана, чтобы эта страна никогда больше не стала убежищем для террористических групп <...> США по-прежнему в полной мере поддерживают продолжающийся мирный процесс и призывают все стороны в Афганистане конструктивно участвовать в переговорах, чтобы положить конец конфликту", - подчеркнула Псаки.