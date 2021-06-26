Байден на встрече с Гани подчеркнул поддержку США межафганских переговоров

Президент США Джо Байден в пятницу на проходившей в Вашингтоне встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой подчеркнул поддержку Соединенными Штатами межафганских переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает пресс-служба США, стороны также согласились с тем, что несмотря на вывод американских сил из Афганистана, "прочное двустороннее партнерство" между странами будет продолжено.