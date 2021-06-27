Число погибших при обрушении дома в Майами достигло девяти

Количество погибших при обрушении жилого дома в Майами достигло девяти человек. Об этом заявила в воскресенье глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, транслировавшейся местным управлением полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За ночь было обнаружено еще четыре тела. Таким образом, количество погибших составляет девять человек", - сказала она.

Кава не уточнила, сколько человек, по данным властей, могут оставаться под развалинами. До объявления об обнаружении четырех новых тел оставалась неизвестной судьба четырех человек.

Глава округа подчеркнула, что спасательная операция продолжается и продлится столько, сколько необходимо. По ее словам, в субботу вечером удалось потушить пожар под развалинами, после чего спасатели смогли продолжить их разбор.