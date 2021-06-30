Палата представителей США поддержала демонтаж статуй конфедератов в Конгрессе

Палата представителей Конгресса США вновь проголосовала за законопроект, который обязывает демонтировать все 12 находящихся в Капитолии статуй сторонников Конфедерации южных штатов, а также памятники тем, кто выступал в защиту рабства на территории страны. Об этом в среду сообщил новостной портал Axios, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инициативу поддержали 285 конгрессменов, 120 высказались против. Законопроект также предусматривает демонтаж бюста судьи Роджера Тэйни, вынесшего так называемое решение Дреда Скотта, которое запрещало получение гражданства США темнокожими вне зависимости от их статуса. Он должен быть заменен бюстом Тургуда Маршалла, первого темнокожего судьи Верховного суда США.

"[Принятие законопроекта] продемонстрирует то, что, будучи американцами, мы не чествуем тех, кто стремится разделить нас", - цитирует издание конгрессмена Джеймса Клайберна (демократ от штата Южная Каролина).

Как уточняет Axios, принятие законопроекта позволит убрать памятники конфедератам со всеобщего обозрения или вернуть статуи в штаты, откуда они были доставлены на Капитолийский холм. Теперь законопроект отправляется в Сенат Конгресса США, для его принятия потребуются 60 голосов.

В июле 2020 года нижняя палата Конгресса США уже голосовала за демонтаж статуй конфедератов на фоне обострения расовых противоречий из-за смерти Джорджа Флойда 25 мая. Однако, по данным портала, законопроект так и не рассмотрели в контролируемом республиканцами Сенате.