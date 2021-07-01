США вводят визовые санкции против экс-президентов Гватемалы и Гондураса

Госдепартамент направил в Конгресс доклад со списком бывших и действующих чиновников Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, на которых Вашингтон возлагает ответственность за "подрыв демократических институтов или процессов, коррупцию".

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ распространила в четверг пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Под визовые ограничения, в частности, попали экс-президенты Гватемалы и Гондураса Альваро Колом и Порфирио Лобо.