Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел в четверг мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Мораторий будет действовать до тех пор, пока в Минюсте продолжается обзор политики ведомства в отношении высшей меры наказания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня министр юстиции <...> издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства. <...> Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.

"Министерство юстиции должно обеспечить каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только соблюдение прав, гарантированных конституцией и законами США, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в делах о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь", - указывается в подписанном Гарлендом меморандуме.

Как отмечается в сообщении, предыдущая вашингтонская администрация внесла ряд изменений в политику и процедуры федеральных властей применительно к смертной казни. Гарленд поручил сотрудникам возглавляемого им ведомства провести обзор данных действий. В частности, он распорядился изучить принятое в 2019 году дополнение к федеральному протоколу о смертных казнях с целью оценить, помимо прочего, "риск боли и страданий, связанных с использованием пентобарбитала [для смертельной инъекции]". Также будет проведена проверка изменений от ноября 2020 года, в результате внесения которых был расширен список допустимых способов казни. В пресс-релизе не уточняется, как долго продолжится обзор.

В 2019 году в период пребывания республиканца Дональда Трампа на посту президента занимавший тогда должность министра юстиции и генерального прокурора США Уильям Барр возобновил практику применения высшей меры наказания в отношении преступников, осужденных на федеральном уровне. В прошлом году впервые в американской истории число казней, проведенных федеральными властями за год, превысило этот показатель по сумме всех штатов. Нынешний президент Джо Байден во время своей предвыборной кампании обещал упразднить смертную казнь в США на федеральном уровне.