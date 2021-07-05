Во Флориде сносят оставшиеся части обрушившегося дома
В городе Серфсайд (штат Флорида) проводится снос оставшихся частей обрушившегося в конце июня жилого дома. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.
По словам Кавы, для этого используют взрывчатку. Она рекомендовала местным жителям в этот период времени не выходить на улицу.
Ранее глава округа заверила, что поисково-спасательную операцию на месте обрушения жилого дома возобновят сразу же после сноса оставшихся частей здания. "Как только здание будет снесено, когда будет установлено, что находиться на месте безопасно, а это должно произойти очень быстро <...>, наши специалисты незамедлительно продолжат поисково-спасательную операцию на месте обрушения", - отметила Кава.
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