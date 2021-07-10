Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан, Катар и Пакистан

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в зарубежную поездку, в ходе которой посетит Катар, Пакистан, а также Узбекистан, где примет участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу Госдеп.

"В Ташкенте спецпредставитель Халилзад примет участие в международной конференции по региональной взаимосвязанности, организуемой правительством Узбекистана", - говорится в сообщении. Дополнительные детали относительно визита в Узбекистан не приводятся. В целом в ходе поездки эмиссар США намерен "продолжить решительную дипломатию и [усилия по] достижению мирного соглашения между" властями Афганистана и радикальным движением "Талибан". "В рамках продолжающейся поддержки США мирного процесса он будет работать со всеми сторонами, а также региональными и международными заинтересованными игроками для дальнейшего продвижения консенсуса по политическому урегулированию [в Афганистане]", - отметили в Госдепе.