Более 300 авиарейсов отложены в Колорадо из-за лесных пожаров

Администрация международного аэропорта Денвера в американском штате Колорадо была вынуждена отложить в понедельник более 300 рейсов из-за того, что воздушную гавань накрыла густая пелена дыма от лесных пожаров. Об этом сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, задымление привело к задержке 329 рейсов, еще восемь были отменены. Как отметила представитель аэропорта Алекс Рентериа, задержки вызваны тем, что администрации воздушной гавани в нынешних условиях "необходимо увеличивать интервалы между самолетами из-за условий видимости".

В настоящее время в 13 американских штатах зафиксировано 80 крупных очагов лесных пожаров общей площадью более 475 тыс. га. С начала года в результате природных пожаров разной степени в США выгорело более 1 млн га земли. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Монтана, где зафиксированы 18 крупных очагов. В Айдахо насчитывается 17 крупных пожаров, в Калифорнии и Орегоне - по 9. Данных о пострадавших или погибших пока не поступало.