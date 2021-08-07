Демократы пообещали, что Сенат не разойдется до голосования по инфраструктурному плану

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пообещал, что верхняя палата законодательного органа не разойдется на каникулы до тех пор, пока не проголосует по плану развития инфраструктуры страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем пойти по легкому пути или по сложному. В любом случае Сенат будет заседать до тех пор, пока мы не закончим свою работу", - заявил он, выступая в субботу на заседании палаты. "Как долго это будет продолжаться, зависит от моих коллег-республиканцев", - добавил лидер демократов.

В субботу в Сенате должны состояться по меньшей мере два процедурных голосования по законопроекту, которые позволят приблизить окончание дебатов и перейти к финальному голосованию по этой инициативе. Тем не менее демократы и республиканцы пока не могут достичь согласия, и дебаты продолжаются.

Общий объем плана, рассчитанного на восемь лет, составляет около $1 трлн.

Объявленный Белым домом проект предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд - на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд. $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.

Одновременно президент США Джо Байден намерен добиваться принятия отдельного плана объемом порядка $3,5 трлн, который основан на объявленной им ранее программе модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США. По оценке президента, воплощение этого замысла стало бы крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны. Главная составная часть плана демократа - это модернизация транспортной инфраструктуры. Байден предлагает покрыть расходы на реализацию плана путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций. Республиканцы подвергли план президента критике.