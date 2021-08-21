Байден обсудил с помощниками Афганистан и операции против филиала ИГ

Президент США Джо Байден обсудил с ключевыми сотрудниками его администрации ситуацию в Афганистане и операции против действующего в стране "ИГ". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Белого дома.

"Они обсудили ситуацию в сфере безопасности в Афганистане и контртеррористические операции, в том числе касающиеся ИГ", - говорится в документе.

В консультациях приняли участие вице-президент США Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли, директор ЦРУ Уильям Бернс, директор Национальной разведки Эврил Хейнс, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и другие официальные лица.