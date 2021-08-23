Число погибших при наводнении в Теннесси увеличилось до 22

Число погибших в результате наводнения в американском округе Хамфрис (штат Теннесси) увеличилось до 22 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал WKRN информировал о 17 жертвах стихийного бедствия.

Eще 40 человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Округ Хамфрис находится примерно в 100 км от города Нэшвилл - административного центра Теннесси. Стихийное бедствие привело к перекрытию дорог и нарушению работы связи.