PayPal предоставит клиентам в Британии возможность производить операции с криптовалютой

Всемирная система онлайн-платежей PayPal объявила в понедельник о запуске в Великобритании новой услуги, позволяющей клиентам в Великобритании покупать, хранить и продавать криптовалюту с помощью PayPal. Согласно заявлению компании, такая возможность впервые предоставляется ее клиентам за пределами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Желающие воспользоваться подобной услугой в Соединенном Королевстве могут выбирать из четырех криптовалют - Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Bitcoin Cash.

"Пандемия ускорила цифровые изменения и инновации во всех аспектах нашей жизни, включая оцифровку денег и более широкое принятие цифровых финансовых услуг потребителями", - отметил вице-президент PayPal Хосе Фернандес да Понте. Опыт компании в сфере цифровых платежей позволит, по его словам, британцам "исследовать криптовалюту".

В ноябре 2020 года в PayPal разрешили американским клиентам проводить операции с криптовалютой, а в марте этого года пользователи в США получили возможность расплачиваться криптовалютой.

По данным портала Coindesk, Биткойн во время торговой сессии в понедельник рос на 2,27%, достигая отметки в $50 тыс. Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $50 тыс. 15 мая 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.