Россия: надежные партнеры и союзники-флюгеры

БАКУ/Trend/ - В Афганистане к власти пришли талибы. Кремль пока сдержан в оценках, более того, талибы заверили российскую сторону, что сотрудники российского посольства находятся в полной безопасности, а российский МИД заявил, что Москва установила рабочие контакты с их представителями.

Но что бы там не происходило дальше, движение Талибан и его идеологическая суть – это для России абсолютно чуждая, а если прямо, то враждебная религиозно-философская и жизненная концепция, чьи адепты находятся сегодня не так далеко от границ России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что движение Талибан представляет угрозу национальной безопасности России, и называет, по меньшей мере, две причины: это доставшееся талибам огромное количество вооружений, а также наркотики.

А еще, если талибам удастся тем или иным способом «зарядить» людей, сознательно или слепо разделяющих их взгляды, против легитимных светских властей центральноазиатских стран, то Россия может столкнуться с риском потери очередного звена в поясе дружественных постсоветских государств.

Россия, конечно, и раньше выходила из исторических передряг, и даже с честью и преференциями для себя, но геополитические игры соперников, которым не дает покоя огромная территория России и богатства, скрытые в ее недрах, становятся все изощреннее, а «пятая колонна» внутри России – все мощнее.

«Наши единственные друзья – это наша армия и флот». Это идиоматическое выражение призвано придать уверенности российским обывателям. В реальности же Россия не может позволить себе остаться в одиночестве, без надежных партнеров, относящихся к ней с уважением и пониманием ее проблем.

В этом контексте было бы уместным вспомнить слова президента Путина о президенте Эрдогане: «с таким партнером приятно и надежно работать», и еще «это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет».

Абсолютно так же можно охарактеризовать политику и отношение Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который, за все время своего президентства, ни разу не изменил своему слову, ни по отношению к России, ни по отношению к другим странам.

Азербайджан – это надежный партнер России. Об этом хорошо знает Путин, Коротченко, Шевченко, Марков, Савельев, и еще множество граждан России, кто способен на реальную оценку отношения к ней других, в том числе, соседних стран.

Но есть и виляющие хвостом.

Для Армении позавчера Россия была «союзником», вчера – предателем и оккупантом. Сегодня, когда в Армении в очередной, который уже, раз поняли, что не Франция или США, а только Россия сможет вытащить их из пропасти, последняя вновь превратилась в «лучшего друга».

Армения продолжит укреплять и расширять союзнические отношения с Россией, говорится в программе правительства республики. В документе указано, что будут предприняты меры по активизации армяно-российского политического диалога на высшем уровне, а также углублению сотрудничества с Россией в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Можно ли ежедневно менять свое мнение? Можно, если это – государство-флюгер.

Еще один флюгер – это Башар Асад. Middle East Monitor сообщает, что сирийский режим направил своего посланника в США для налаживания отношений с Вашингтоном на фоне возникших разногласий между Дамасском и Москвой. Асад хочет, чтобы Вашингтон признал легитимность его режима взамен на координацию «всех вопросов, связанных с Ближним Востоком», и это после того, как Россия спасла Асада и все его правительство от физической расправы в буквальном смысле.

Так с кем России будет легче преодолевать все новые вызовы и разрушать изуверские сценарии, которые для нее постоянно пишутся – с независимыми, но играющими по правилам и держащими свое слово партнерами, или с государствами-флюгерами, строящими свои отношения с ней не на основе уважения и обоюдных обязательств, а на основе эгоизма и сегодняшней конъюнктуры, когда качество дружбы зависит от силы или слабости России в данный исторический момент?

Азер Ахмедбейли