Байден распорядился оказать помощь Нью-Йорку и Нью-Джерси из-за последствий урагана
Президент США Джо Байден в четверг распорядился предоставить федеральную помощь властям штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за последствий урагана "Ида". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Американский лидер объявил, что в штатах "произошла чрезвычайная ситуация", и распорядился предоставить федеральную помощь местным властям в проведении восстановительных работ в ряде округов.
Распоряжение Байдена предполагает содействие властям штата со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям.
Согласно последним данным, из-за непогоды и наводнений, вызванных ураганом "Ида", в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси погибли десятки человек.
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