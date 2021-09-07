Nvidia столкнулась с противодействием в ЕС сделке по покупке Arm

Американская компания Nvidia, которая готовится подать заявку в регулирующий орган Евросоюза для рассмотрения им сделки по приобретению британского разработчика чипов Arm за $54 млрд, столкнулась "с противодействием со стороны официальных лиц" сообщества. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не факт, что [Nvidia] удастся оформить здесь сделку без проблем", - приводит слова одного из брюссельских чиновников издание. Регулирующие органы скептически относятся к обещанию Nvidia предоставить конкурентам справедливый доступ к проектам Arm после завершения сделки, добавил он. Обеспокоенность официальных лиц основана на результатах предварительных всеобъемлющих переговоров американской компании и регулирующего органа.

Некоторые эксперты, консультирующие Nvidia, не исключают, что сделка обречена на провал после того, как британский регулятор - Управление по конкуренции и рынкам Великобритании - рекомендовал провести тщательное расследование на фоне серьезных опасений относительно нанесения ущерба конкурентам, отмечает газета.

Nvidia в июне подала заявку в китайский регулирующий орган по вопросам конкуренции для рассмотрения сделки по приобретению Arm.

В феврале американские технологические компании Google, Microsoft и Qualcomm обратились к антимонопольному регулятору США с жалобами на сделку по приобретению Nvidia британской Arm. По данным агентства Bloomberg, корпорации обеспокоены тем, что покупка Arm может нанести ущерб конкуренции в области разработки и производства чипов.

Приобретение Arm компанией Nvidia может состояться, если антимонопольные органы США, Великобритании, Европейского союза (ЕС) и Китая не обнаружат нарушений при сделке.