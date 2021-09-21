Байден прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк, где во вторник выступит на сессии Генеральной Ассамблее ООН. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-пулом американского президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общеполитическая дискуссия на Генеральной Ассамблее начнется во вторник в 9 утра. Байден выступит одним из первых - после генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Бразилии Жаира Болсонару.

Офис генерального секретаря ООН ранее сообщил, что Гутерриш также проведет двустороннюю встречу с американским президентом.