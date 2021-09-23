В Австралии заявили, что США поддерживают их стремление создать атомный подводный флот

Стремление Австралии создать собственный атомный подводный флот в рамках трехстороннего партнерства AUKUS получило широкую поддержку Конгресса США. Об этом сообщил в четверг австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, усилия Канберры положительно оценили "как в Палате представителей, так и в Сенате" американского Конгресса. "Нашу позицию в Соединенных Штатах понимают и уважают, и это является основой для нового уровня взаимодействия наших стран. Это позволит нам быстро перейти к следующему этапу сотрудничества в рамках партнерства AUKUS", - сказал Моррисон на онлайн-брифинге для журналистов.

Он также проинформировал, что провел ряд встреч с членами комитетов по разведке Палаты представителей и Сената, на которых обсуждалось расширение взаимодействия в военной сфере. "Впереди много работы, но она пройдет в духе сотрудничества и взаимопонимания, поскольку <...> США видят и осознают ценность того, чего мы стремимся достичь, и готовы работать над этим вместе с нами", - подчеркнул премьер.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS). В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает ее национальным интересам. Позднее австралийский министр обороны Питер Даттон анонсировал значительное расширение военного сотрудничества с США.