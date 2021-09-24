Полиция сообщила о стрельбе в магазине в Теннесси

По меньшей мере один человек погиб, 12 получили ранения в результате стрельбы в здании магазина в городе Кольервилл (штат Теннесси).

Об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на главу местной полиции Дейла Лейна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, стрелявший был найден мертвым. Территория здания была оцеплена.