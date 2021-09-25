Премьер Индии пригласил президента США совершить визит в республику

Глава правительства Индии Нарендра Моди пригласил президента США Джо Байдена посетить республику с визитом. Об этом сообщил в субботу первый заместитель министра иностранных дел Харш Вардхан Шрингла, комментируя прошедшую в пятницу встречу американского лидера с индийским коллегой в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Моди пригласил президента Джо Байдена посетить Индию. Президент Байден отреагировал с благодарностью и признательностью. Мы, безусловно, с нетерпением ожидаем визит президента США в ближайшее время", - сказал Шрингла на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте индийского внешнеполитического ведомства.

Нынешняя встреча Моди стала первым личным контактом с Байденом после того, как он стал президентом США.