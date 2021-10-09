В США в доме престарелых произошла перестрелка
Две женщины погибли в результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Мэриленд, передает Trend со ссылкой на Aif.ru.
По информации телеканала, инцидент произошел на территории округа Принс-Джордж.
В результате происшествия две женщины погибли. Как отмечают представители местной полиции, они являлись сотрудницами учреждения.
В настоящее время предполагаемый стрелок задержан. Место происшествия оцеплено правоохранителями.
Ранее сообщалось, что не менее шести человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Ист-Сент-Луис.
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