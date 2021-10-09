В США в доме престарелых произошла перестрелка

Две женщины погибли в результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Мэриленд, передает Trend со ссылкой на Aif.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на территории округа Принс-Джордж.

В результате происшествия две женщины погибли. Как отмечают представители местной полиции, они являлись сотрудницами учреждения.

В настоящее время предполагаемый стрелок задержан. Место происшествия оцеплено правоохранителями.

Ранее сообщалось, что не менее шести человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Ист-Сент-Луис.