Блинкен обсудил с главой МИД Катара Афганистан

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с заместителем премьер-министра Катара и министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Блинкен поблагодарил Катар за его прочное партнерство по вопросам региональной безопасности и помощь в безопасном транзите граждан США, законных постоянных жителей и афганцев, находящихся в опасности", - говорится в сообщении официального представителя госдепа Неда Прайса.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших эвакуационных рейсов вылетел из Кабула в Доху в воскресенье. На этом рейсе находятся 353 эвакуированных из Афганистана. Среди них - преподаватели, сотрудники и студенты Американского университета Афганистана, а также граждане Афганистана, Соединенных Штатов, Нидерландов, Дании и Австралии.