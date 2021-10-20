Блинкен обсудил с гендиректором МАГАТЭ ядерную сделку с Ираном

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Блинкен подчеркнул решительную поддержку США глобальной миссии МАГАТЭ по контролю в области ядерного нераспространения, в том числе в Иране. Госсекретарь провел консультации с гендиректором относительно необходимости выполнения Ираном своих обязательств и обязанностей по контролю в ядерной деятельности, прекращения связанных с ядерной сферой провокаций и возвращения к дипломатии, к которой, по их [властей Ирана] словам, он [Тегеран] стремится", - отметил дипломат.

Ранее Гросси написал на своей странице в Twitter, что проведет переговоры с Блинкеном по вопросам верификации иранского ядерного соглашения, изменения климата, ядерной безопасности, а также поддержки со стороны США усилий МАГАТЭ в сфере здравоохранения.

В Вене с апреля по июнь 2021 года состоялось шесть раундов переговоров с участием всех стран - участниц СВПД (Иран, Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также США по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны в конце июня взяли перерыв в работе, который затянулся из-за президентских выборов в исламской республике и формирования там нового правительства.