США заявили об отсутствии попыток сдержать Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии попыток сдерживания Китая. Он указал в ходе пресс-конференции с главой МИД Эквадора Маурисио Монтальво в Кито, что Вашингтон не просит партнеров из других стран выбирать между Соединенными Штатами и КНР, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Мы не просим страны выбирать между США и Китаем, не ищем возможности удержать Китай», — подчеркнул глава Госдепартамента.

Блинкен добавил, что Вашингтон настоятельно рекомендует партнерам проверять предлагаемые Пекином торгово-экономические сделки, поскольку в КНР нет разделения между компаниями, которые считаются частными, и государством.