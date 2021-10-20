США заявили об отсутствии попыток сдержать Китай
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии попыток сдерживания Китая. Он указал в ходе пресс-конференции с главой МИД Эквадора Маурисио Монтальво в Кито, что Вашингтон не просит партнеров из других стран выбирать между Соединенными Штатами и КНР, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
«Мы не просим страны выбирать между США и Китаем, не ищем возможности удержать Китай», — подчеркнул глава Госдепартамента.
Блинкен добавил, что Вашингтон настоятельно рекомендует партнерам проверять предлагаемые Пекином торгово-экономические сделки, поскольку в КНР нет разделения между компаниями, которые считаются частными, и государством.
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