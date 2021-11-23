США не будут смягчать санкции против Ирана ради возврата к переговорам по ядерной сделке

Соединенные Штаты не будут принимать такие односторонние меры, как смягчение санкций, для возвращения Ирана к переговорам по ядерной сделке. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень четко давали понять, с какой стороны ни посмотри, что мы не готовы и не будем предпринимать односторонние шаги в качестве приманки только для того, чтобы переговоры пошли", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности смягчения санкций.

"Взаимный возврат к соблюдению договоренностей в интересах Соединенных Штатов, это в интересах других членов группы "пять плюс один" [Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция], и это, как пришли к выводу предыдущие правительства Ирана, в интересах Тегерана, если мы сможем этого достичь", - считает Прайс.

Ранее портал "Аксиос" со ссылкой на источники в США и Израиле сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность заключения промежуточной договоренности с Тегераном. Согласно двум источникам портала в США, идея заключается в том, чтобы предложить Ирану приостановить свою деятельность в ядерной сфере в обмен на разморозку части иранских активов или предоставление исключений из санкций в сфере продовольственных товаров.