Три человека получили ранения при стрельбе в ТЦ в США

По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в пятницу днем в торговом центре в американском городе Дарем (штат Северная Каролина). Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, полиция задержала одного человека. Информация о нападавшем, причинах произошедшего и состоянии раненых не приводится.

Местная полиция на своей странице в Twitter написала, что в настоящее время идет эвакуация посетителей торгового центра. Комплекс будет закрыт до завершения расследования.