Умер бывший сенатор США и кандидат в президенты Боб Доул

Бывший американский сенатор-республиканец Боб Доул скончался рано утром в воскресенье в возрасте 98 лет, сообщил Фонд Элизабет Доул, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сенатор Роберт Джозеф Доул умер сегодня рано утром во сне. На момент своей смерти, в возрасте 98 лет, он верой и правдой служил Соединенным Штатам Америки в течение 79 лет", - говорится в сообщении фонда.

В феврале экс-кандидат в президенты Доул заявил, что у него диагностировали рак легких 4 стадии.

Доул занимал пост сенатора США от штата Канзас с 1969 по 1996 год, в том числе два срока был лидером большинства. Он также служил в палате представителей в течение восьми лет. Боб Доул трижды выдвигал свою кандидатуру на пост президента. В 1996 году он стал официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, но в конечном итоге проиграл бывшему президенту Биллу Клинтону. Кроме того, Доул был знаменитым ветераном Второй мировой войны, который служил в Европе до того, как был серьезно ранен.