В США женщине впервые поручили командовать атомным авианосцем
Впервые в истории США женщина стала капитаном атомного авианосца. Об этом пишет портал Military, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Эми Бауэрншмидт (Amy Bauernschmidt) приняла командование авианосцем «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln). После передачи командования корабль вместе с ударной группой отправился из Сан-Диего в зону запланированного развертывания с мировом океане.
Бауэрншмидт окончила Военно-морскую академию США в 1994 году. Это был первый выпускной класс, в котором женщинам было разрешено служить на борту боевых кораблей. В 1996 году она назначена пилотом палубной авиации, на ее счету 3000 часов налета.
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