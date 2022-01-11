В США предложили наказать ряд известных брендов за вред планете

США 11 января 2022 00:37 (UTC+04:00)
В США предложили наказать ряд известных брендов за вред планете

В американском штате Нью-Йорк предложили наказывать крупные модные бренды за причинение вреда планете. Впервые в США власти выпустили законопроект об устойчивости моды, подразумевающий ответственность производителей одежды и обуви за выбросы парниковых газов и использование рабского труда. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, пишет Bloomberg.

После принятия закон будет распространяться на представленные в Нью-Йорке компании из индустрии моды с годовым доходом более 100 миллионов долларов (более 7,5 миллиарда рублей). В их числе — Armani, LVMH (владеет брендами Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain), Nike, Zara и другие известные производители одежды, обуви и аксессуаров. По данным ООН, на их деятельность приходится до 10 процентов общемировых эмиссий парниковых газов.

Согласно будущему закону, бренды обязаны обнародовать сведения по заработной плате, объемам выбросов, утилизации химических отходов и управлению водными ресурсами. Кроме того, компаниям будет необходимо представить стратегии по декарбонизации и раскрыть не менее 50 процентов данных о цепочках поставок. Вся эта информация, включая объемы производства и переработки разных типов материалов, должна быть доступна в Интернете.

Для нарушителей предусмотрен штраф в размере двух процентов от дохода за год — от 450 миллионов долларов. Средства направят в новый общественный фонд, который занимается помощью в восстановлении экологического равенства. Ежегодный список не отвечающих требованиям компаний будет публиковать генеральный прокурор Нью-Йорка.

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