США ввели санкции против российской компании

Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании Parsek и гражданина России Романа Алара за связи с КНДР. Об этом сообщается на сайте Минфина США, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Кроме того, в санкционный список попали четверо граждан Китая и два уроженца Северной Кореи, проживающие в России — в Москве и Владивостоке.

Как уточнили в министерстве, введение ограничительных мер в отношении них принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.