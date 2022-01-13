США ввели санкции против российской компании
Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании Parsek и гражданина России Романа Алара за связи с КНДР. Об этом сообщается на сайте Минфина США, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Кроме того, в санкционный список попали четверо граждан Китая и два уроженца Северной Кореи, проживающие в России — в Москве и Владивостоке.
Как уточнили в министерстве, введение ограничительных мер в отношении них принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.
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