Чистая прибыль Citigroup выросла вдвое

Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам 2021 года поднялась почти вдвое по сравнению с 2020 годом — до 21,952 миллиарда долларов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из отчетности корпорации.

Выручка финансового гиганта по итогам года сократилась на 5%, составив 71,884 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 10,14 доллара на акцию против 4,72 доллара за предыдущий год.

Чистая прибыль Citigroup Inc. по итогам четвертого квартала снизилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,173 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,46 доллара против 1,92 доллара годом ранее. Выручка корпорации по итогам квартала увеличилась на 1%, составив 17,017 миллиарда долларов, при прогнозе 17,01 миллиарда.

Акции Citigroup дешевеют на предварительных торгах на 3,9%.

Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.