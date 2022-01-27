В ООН заявили, что времени на решение экологических проблем все меньше

Шестой доклад Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) "Глобальная экологическая перспектива" (ГЭП) показывает, что времени на борьбу с глобальными экологическими проблемами остается все меньше. Об этом заявила в четверг исполнительный директор ЮНЕП, заместитель генерального секретаря ООН Ингер Андерсон на презентации доклада в ТАСС, передает Trend.

"В издании 2019 года акцент сделан на том, что мы в ЮНЕП называем тройным планетарным кризисом - изменение климата, утрата биоразнообразия и проблема загрязнения отходами. Этот тройной планетарный кризис может подорвать наши усилия по достижению цели устойчивого развития. <...> Это подчеркивает масштаб стоящей перед нами экологической проблемы, времени остается все меньше", - сказала она.

"В ближайшие восемь лет мы должны действовать. Каждый из нас должен внести свой вклад: студенты, ученые, исследователи, представители властных структур, гражданского общества, бизнеса, но для этого научные данные должны быть понятными и доступными для всех. Именно по этой причине мы гордимся тем, что у нас есть полное издание глобальной экологической перспективы на русском языке", - подчеркнула она.

Андерсон также выразила благодарность РФ за вклад в разработку шестого доклада, в частности за экспертную и переводческую поддержку. "ГЭП дает нам варианты - полное преобразование энергобаланса, продовольственной системы, производства и потребления, переход к практически безотходной экономике к 2050 году - вот рецепт для здоровья планеты и людей", - резюмировала она.