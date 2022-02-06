Байден и Шольц обсудят 7 февраля альтернативные пути поставок газа в Европу

Президент США Джо Байден и канцлер Олаф Шольц обсудят 7 февраля на переговорах в Вашингтоне альтернативные пути поставок газа в Европу. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем помочь в координации поставок газа. <...> Работа продолжается. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра (7 февраля - прим. ТАСС)", - сказал он.

На мировом рынке газа, в отличие от нефтяного рынка, меньше мощностей. В связи с этим министр энергетики Катара, одного из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, во вторник заявил, что никто не сможет обеспечить необходимый Европе объем газа в одностороннем порядке без нарушения поставок в другие регионы.