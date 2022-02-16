NASA выведет на орбиту пять космических обсерваторий

Национальное управление США по аэронавтике и изучению космического пространства (NASA) в течение следующих десяти лет планирует вывести на орбиту пять космических обсерваторий для наблюдения за процессами в атмосфере, сообщил во вторник глава управления Билл Нельсон, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В следующие десять лет NASA собирается запустить пять прекрасных обсерваторий. Они дадут нам более точное понимание того, что происходит в атмосфере - со льдом, земными и водными массивами", - сказал Нельсон в ходе телеконференции NASA.

Он отметил, что 2022 году будет запущен спутник для изучения высоты морской поверхности SWOT.

"С помощью него мы впервые получим данные о поднятии уровня озер, рек и течений в дополнение к тому, что мы уже знаем о повышения уровня моря", - добавил глава NASA.

Среди основных задач, которые стоят перед NASA, по мнению Нельсона, - замедление процесса глобального потепления и предупреждение природных катастроф.

Управление планирует исследовать данные прогнозов, чтобы улучшить понимание того, как возникают наводнения. Кроме того, по словам Нельсона, будет разрабатываться инструментарий для прогнозирования подъёма уровня воды и расширения возможностей, чтобы проводить более качественный мониторинг климатических данных.