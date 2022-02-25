США намерены поставить в Украину вооружение на 600 миллионов долларов
Законодатели США собираются одобрить поставки американского вооружения на Украину на сумму 600 миллионов долларов. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"В ситуации с Украиной мы заботимся о том, что даем гуманитарную помощь для людей, что на Украину идут оборонительные средства уничтожения на сумму 600 млн долларов, чтобы они могли вести борьбу", - заявила Пелоси журналистам во время поездки в штат Калифорния.
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