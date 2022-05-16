При перестрелке на блошином рынке в Техасе погибли два человека

Два человека погибли, трое госпитализированы в результате перестрелки в воскресенье на блошином рынке в Хьюстоне (штат Техас), сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время нам известно о двух погибших на месте, еще по меньшей мере трое были доставлены в больницы", - написал он в Twitter.

По предварительной информации, перестрелка произошла после ссоры между двумя группами людей. На месте происшествия найдены два пистолета. В результате инцидента ранения получили только участники конфликта.