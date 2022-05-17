Маск считает, что экономика США находится в состоянии рецессии

Предприниматель Илон Маск заявил, что экономика Соединенных Штатов находится в состоянии рецессии и выйдет из нее не ранее, чем через год. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Такие времена проходят, и потом вновь наступают периоды бурного роста. Вероятно, в течение какого-то времени, возможно, года или 12-18 месяцев будет нелегко", - сказал миллиардер на технологической конференции All-in Summit в Майами.

Основной причиной инфляции Маск считает увеличение денежной массы. "Настоящая причина инфляции кроется в том, что правительство напечатало несметное количество денег", - сказал Маск. При этом, по мнению владельца компаний Tesla и SpaceX, рецессии не обязательно бывают исключительно негативным явлением. "Чересчур продолжительный экономический рост ведет к неправильному распределению капитала, и деньги начинают реками течь к дуракам", - объяснил Маск.

В понедельник телеканал CNN опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного с 25 апреля по 1 мая вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center. Согласно этим данным, 70% жителей США считают инфляцию "самой серьезной проблемой", стоящей перед Соединенными Штатами. На втором и третьем местах - доступность здравоохранения и насильственная преступность: 55% и 54% соответственно. В опросе приняли участие 5 074 жителя США.

Согласно опубликованному в апреле докладу Международного валютного фонда, инфляция в США достигла 40-летнего максимума. По подсчетам Минтруда США, годовая инфляция в стране в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале.

По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале снизился на 1,4% в годовом исчислении. Несмотря на это, глава Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанка) США Джером Пауэлл заявил, что высокая инфляция не приведет к рецессии в Соединенных Штатах.